Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus

Herford (ots)

(mmb) Am Samstag (02.11.2019) zwischen 17:45 Uhr und 21:15 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Straße Im Großen Stein. Nach aktuellem Kenntnisstand gelangten Täter durch eine Balkontür im Obergeschoss in das Haus. Hier wurden Uhren, Sammelfiguren und Bargeld entwendet. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Direktion Kriminalität unter der Rufnummer 05221/888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell