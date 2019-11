Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden,eine Person verletzt

Spenge (ots)

(fl) Am späten Samstagnachmittag befuhr ein 33-jähriger Mann aus Spenge die Bielefelder Straße in Richtung Bielefeld. In einer Linkskurve kam er ins Schleudern, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford Lkw und einem Straßenschild. Der Lkw wurde von einem 51-jährigen Mann aus Melle geführt, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden beträgt ca. 9500 Euro.

