Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an PKW - mehrere Fahrzeuge durch Kratzer beschädigt

Herford (ots)

(mas) Am Donnerstag (31.10.), zwischen 08.00 Uhr und 16.45 Uhr, wurden in der Löhrstraße auf dem dortigen Parkplatz der Sparkasse, sowie am dortigen Fahrbahnrand mindestens 5 PKW durch diverse Kratzer offensichtlich mutwillig beschädigt. Der zur Zeit noch unbekannte Täter muss diese Beschädigungen mit einem spitzen Gegenstand verursacht haben. Die Direktion Kriminalität bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Feststellungen im o.g. Tatzeitraum unter der Telefonnummer 05221-888-0.

