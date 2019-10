Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Yamaha-Kleinkraftrad

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Dienstag (29.10.), um 20.30 Uhr, und Mittwoch, um 5.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Motorrad an der Weberstraße. Der 17-jährige Fahrer hatte seine Maschine der Marke Yamaha am Abend vor dem Wohnhaus abgeschlossen abgestellt. Als er am Morgen losfahren wollte, war das weiße Leichtkraftrad Modell YZR-R125 verschwunden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell