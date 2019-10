Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Einbruch - Täter schlägt Scheibe ein

Bünde (ots)

(kup) In der Nacht von Mittwoch (31.10.) auf Donnerstag, versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Landhandel am Habighorster Weg einzudringen. Der Unbekannte zerstörte die Fensterscheibe des Geschäftes mit einem Hammer. Offenbar wurde er bei seiner Tatausführung gestört und konnte fliehen. Ein Zeuge konnte zum angegebenen Zeitpunkt einen Jugendlichen, etwa 16 bis 17 Jahre alt, bekleidet mit einem dunkelblauen Pullover und einem Rucksack auf einem Fahrrad wegfahren sehen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0.

