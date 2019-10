Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrraddiebstahl - Zwei Pedelecs gestohlen

Bünde (ots)

(kup) Zwei hochwertige Pedelecs entwendeten bislang unbekannte Täter im Bereich der Fußgängerzone an der Bahnhofstraße. Im ersten Fall hatte eine 21-jährige aus Bünde ihr Pedelec am Montag (28.10.), um 7.00 Uhr, an einen Maschendrahtzaun angeschlossen. Als sie am Abend um 19.30 Uhr zurückkehrte, war ihr anthrazitfarbenes Rad der Marke Endeavour Kalkhoff verschwunden. Der Täter hatte den Maschendrahtzaun aufgeknipst um das angeschlossene Rad entwenden zu können. Am gestrigen Mittwoch, in der Zeit zwischen 17.10 Uhr und 20.15 Uhr, kam es an der gleichen Stelle zu einem weiteren Diebstahl. Eine 54-jährige Bünderin hatte ihr schwarzes Rad der Marke Kalkhoff mit einem Kettenschloss an einem Stahlzaun angeschlossen. Die unbekannten Täter durchtrennten ein Glied des Schlosses und entwendeten das Gefährt. Der entstandene Gesamtschaden summiert sich auf 6.500 Euro. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Herford unter 05221 - 888 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell