Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Seniorin bestohlen

Wetter (ots)

Am 30.07., gegen 11:15 Uhr, wurde einer 84-jährigen Dame, während sie ihre Haustür aufschloss, von einer unbekannten Person die Geldbörse entwendet. Diese befand sich in der Tasche mit Einkäufen, die wiederum am Griff des Rollators der Dame hing. Die männliche Person entfernte sich, ohne das Mehrfamilienhaus zu betreten. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß, normale Statur, südländisches Aussehen, dunkles, ca. 4 cm langes Haar, trug eine schwarze Sonnenbrille. Hinweise erbittet die Polizei unter 02335-9166-7000.

