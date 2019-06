Polizei Gütersloh

POL-GT: Feuerwehreinsatz in Gütersloh-Isselhorst

Gütersloh (ots)

Gütersloh (LG)- Am 20.06.19 wurden Feuerwehr und Polizei gegen 01 Uhr alarmiert, weil die Sirene eines Rauchmelders die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Steinhagener Straße aus dem Schlaf gerissen hatte. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Rauchmelder einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgelöst wurde. Feuerwehrleute drangen mit Atemschutzgeräten in die Wohnung ein und stellten fest, dass der Bewohner sein Essen im Backofen vergessen hatte, was dann buchstäblich verrauchte und starken Qualm verursachte. Der 33-jährige Wohnungsinhaber wurde schlafend auf dem Balkon gefunden, er wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Gütersloher Klinikum gebracht. Gebäudeschaden ist nicht entstanden.

