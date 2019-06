Polizei Gütersloh

POL-GT: Motorradfahrer fährt auf Volvo auf und fährt weiter

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CK) - Am Mittwochmorgen (19.06., 07.30 Uhr) war ein 60-jähriger Mann aus Gütersloh mit seinem roten Volvo auf der Kaiserstraße in Richtung Kirchstraße unterwegs. Vor der Ampel Kaiserstraße/Kökerstraße musste der 60-Jährige verkehrsbedingt anhalten, obwohl diese Grünlicht zeigte.

In dieser Situation fuhr ihm ein Motorradfahrer, der hinter dem Volvofahrer unterwegs war, auf das Heck auf.

Der Motorradfahrer beschimpfte dann zunächst den Autofahrer übel, bevor er seine Fahrt nach rechts in die Kökerstraße und weiter in die Eickhoffstraße fortsetzte - ohne sich um den entstandenen Schaden am Volvo zu kümmern.

Der Motorradfahrer wird wie folgt beschrieben:

Männlich, eher jung, schlank, Integralhelm mit sehr dunklem Visier. Die Farbe war im unteren Bereich weiß. Im oberen Teil war er dunkel und das Design passte zur Maschine. Das Motorrad war weiß mit blauen Blitzen, eine sportliche Maschine mit Verkleidung, vielleicht eine 125er.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat diesen Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Motorradfahrer geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell