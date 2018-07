Ulm (ots) - Kurz vor 13 Uhr fuhr ein Renault in der Ulrichstraße. An der Einmündung zur Planiestraße stoppte die Lenkerin. Dort war eine Radfahrerin auf dem Gehweg in Richtung Hohenmemmingen unterwegs. Die Autofahrerin sah die Elfjährige nicht. Die 71-Jährige bog rechts ab und prallte gegen das Zweirad. Das Mädchen stürzte und verletzte sich leicht. Ein Krankenwagen kam zu der Unfallstelle. Die Rettungskräfte versorgten die Verletzungen. In ein Krankenhaus kam das Kind aber nicht. Die Fahrzeuge blieben nach dem Unfall noch fahrbereit. Den Gesamtsachschaden an ihnen schätzt die Polizei auf ungefähr 500 Euro.

++++1249170

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell