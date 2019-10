Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchdiebstahl - Unbekannte entwenden Werkzeuge

Hiddenhausen (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Montag (28.10.), um 17.00 Uhr, und Dienstag, um 7.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter Werkezeuge aus einem Baucontainer an der Bünder Straße. Die Unbekannten drangen auf das eingezäunte Gelände ein. Dort angekommen, gingen sie die Vorhängeschlösser des Containers an und verschafften sich Zugang dazu. Asus dem Innern entwendeten sie mindestens zehn Werkzeuge, darunter Bohrmaschinen und -hammer, eine Handkreissäge und ein Rotationslaser der Marken Makita, Hilti und Bosch. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 3.000 Euro. Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei in Herford unter 05221 - 888 0.

