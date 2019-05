Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Unbekannter stiehlt Spendenbox++Unbekannter zwingt Fahranfänger zu Vollbremsung++Polizei sucht Fahrradbesitzer++

Bild-Infos

Download

Landkreise Verden u. Osterholz (ots)

Unbekannter stiehlt Spendenbox Verden. Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag eine Spendenbox der Andreaskirche samt Inhalt gestohlen. Der Diebstahl wurde in den Abendstunden zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr bemerkt. Zu diesem Zeitpunkt war der Täter bereits in Richtung Domplatz geflüchtet. Eine Beschreibung liegt vor. Demnach soll es sich um einen jugendlich aussehenden Südländer mit schwarzem Basecap gehandelt haben, der mit einer weißen Hose und einer schwarz-weißen Jacke bekleidet war. Die Verdener Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die in dem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Anrufe nimmt die Polizeiinspektion Verden/Osterholz unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Unbekannter zwingt Fahranfänger zu Vollbremsung Kirchlinteln. Ein bislang unbekannter Autofahrer, der sich am Sonntagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, in den fließenden Verkehr auf der Hauptstraße einfädeln wollte, hat einen 21-jährigen Autofahrer aus Hannover zu einer Vollbremsung mit anschließendem Ausweichmanöver gezwungen. Dem Fahranfänger gelang es, einen Zusammenstoß zu verhindern, er fuhr jedoch gegen den Bordstein, so dass an einer Felge seines Wagens ein Schaden entstand. Der Verursacher setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach etwaigen Zeugen des Vorfalles. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Verden/Osterholz unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Polizei sucht Fahrradbesitzer Langwedel. Die Polizei in Verden sucht die Besitzerin eines blauen Damenfahrrades der Marke "Bocas". Anfang April hatten Polizeibeamte das Fahrrad bei einer Jugendlichen sichergestellt, die es in der Nähe einer Sporthalle in Etelsen gestohlen haben will. Das Fahrrad wurde sichergestellt, befindet sich in polizeilichem Gewahrsam und kann gegen Eigentumsnachweis bei der Polizeiinspektion Verden nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 04231/806361 abgeholt werden.

++ Ein Foto des Fahrrades befindet sich in der Digitalen Pressemappe der PI Verden/Osterholz++

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressestelle

Jürgen Menzel

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell