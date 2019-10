Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alleinunfall - Alkoholisierte Fahrerin fährt in Straßengraben

Bild-Infos

Download

Spenge (ots)

(kup) Am Montag (28.10.), um 19.40 Uhr, fuhr eine 52-jährige Frau aus Spenge mit ihrem PKW auf der Bünder Straße in Richtung Neuenkirchener Straße. Einige Meter hinter der Kreuzung zur Meller Straße kam die Frau mit ihrem grauen VW Golf nach rechts von der Straße ab. Dabei kollidierte sie mit einem Straßenschild und rutschte die Böschung hinab. Bei der Unfallaufnahme gab die Fahrerin den eingesetzten Polizeibeamten an, zuvor Alkohol konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Atmetest ergab ein deutlich positives Ergebnis. Ein Richter ordnete die Entnahme einer Blutprobe an, die in einem Krankenhaus durchgeführt wurde. Der Führerschein der Dame wurde sichergestellt und das Führen von Kraftfahrzeugen bis auf weiteres untersagt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell