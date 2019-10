Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Radfahrerin kollidiert mit ihrem verunfallten Mann

Bünde (ots)

(kup) Am Montag (28.10.), um 13.43 Uhr, fuhr ein 46-jähriger Mann aus Bünde mit seinem PKW auf der Borrenkampstraße in Richtung Osnabrücker Straße. An der Einmündung beider Straßen fuhr der Fahrer des grauen Audi A4 an. Dabei verursachte er einen Zusammenstoß mit einem von rechts kreuzenden 83-jährigen Radfahrer. Der Senior stürzte zu Boden. Hinter dem Mann aus Bünde fuhr seine 78-jährige Ehefrau ebenfalls auf dem Rad. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf ihren verunfallten Mann auf. Dabei stürzte sie ebenfalls vom Rad und verletzte sich leicht. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

