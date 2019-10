Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrraddiebstahl- Hochwertiges Pedelec entwendet

Bünde (ots)

(sls) Am vergangenen Samstagabend (28.10.) wurde vom Parkplatz eines Weinhändlers an der Blankener Straße ein Pedelec entwendet. Der Besitzer hatte dieses gegen 19.15 Uhr verschlossen vor dem Geschäft abgestellt. Als er gegen 20.30 Uhr wieder mit seinem Fahrrad wegfahren wollte, bemerkte er den Diebstahl. Bei dem Pedelec handelt es sich um anthrazit farbiges Modell der Firma Conway. Der Wert des Fahrrades wird mit 2600 Euro angegeben. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib oder Diebstahl machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

