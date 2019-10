Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bedrohung - Gefährliche Person in Haft genommen

Herford (ots)

(um) Am späten Nachmittag konnte die Polizei mit dem als gefährlich eingestuften Tatverdächtigen an dessen Wohnung in Herford sprechen. Der 31-jährige steht kurz vor einem Verhandlungstermin beim Landgericht Bielefeld wegen verschiedener Delikte wie Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Bedrohung. Das Landgericht Bielefeld erließ begründet auf Gefährdungssachverhalte vom heutigen Tage auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen sofortigen Unterbringungshaftbefehl. Die Unterbringung erfolgte in einer geeigneten Einrichtung. Die Polizei setzte den Beschluss aufgrund des hohen Gefährdungspotenzials des Herforders noch am späten Abend um. Der Einsatz erfolgte unter Hinzuziehung von Spezialkräften des PP Bielefeld und des PP Münster. Der 31-Jährige konnte überwältigt werden und ist mit einem Krankentransportwagen unter Begleitung der Polizei in einer entsprechenden Klinik untergebracht worden.

