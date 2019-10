Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl an Kraftfahrzeug - Tasche mit medizinischem Inhalt gestohlen

Herford (ots)

(um) Gestern (24.10.) war innerhalb weniger Minuten die Beifahrerseitenscheibe durch bislang unbekannte Täter eingeschlagen. Die 30-jährige Geschädigte hatte ihren PKW an der Friedenstalstraße gegen kurz nach fünf am Nachmittag abgestellt. Nachdem sie um kurz nach halb sechs wieder zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie die eingeschlagene Scheibe. Auf dem Rücksitz befand sich eine Tasche mit Blutdruckmessgeräten. Der Schaden wird mit mindestens 500.- Euro beziffert. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell