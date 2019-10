Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Automatenaufbruch an Restaurant

Spenge (ots)

(um) Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Donnerstag (24.10.) einen Zigarettenautomaten auf. Der Automat ist an einer Wand an einem Restaurant am Hücker Moor befestigt. Die Aufbrecher benutzten verschiedene Werkzeuge, um den gut befestigten Eisenkörper aufzubekommen. Der Schaden wird mit etwa 2.500.- Euro angegeben. In diesem Fall prüft die Polizei die Auswertung von vorhandenem Videomaterial. Die Polizei bittet im Zusammenhang zur Tat um Zeugenangaben und fragt daher: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der Moorstraße und Umgebung festgestellt? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

