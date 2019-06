Polizei Gütersloh

POL-GT: 26-Jährigen angefahren - schwarzer Mercedes flüchtet

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (CK) - Am Donnerstag (13.06., 17:05 Uhr) war ein 26-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück zu Fuß auf dem Parkplatz eines Sportvereins an der Straße an der Reitbahn in eben diese Gehrichtung unterwegs. In der Zufahrt zu diesem Parkplatz gegenüber der Hausnummer 5 kam dem jungen Mann sehr schnell ein schwarzer Mercedes entgegen, der so nah an ihm vorbeifuhr, dass dieser mit dem linken Außenspiegel dessen rechte Schulter touchierte. Der bislang unbekannte Autofahrer, der diesen Zusammenstoß sehr wohl bemerkt haben muss, beschleunigte daraufhin und fuhr davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Dieser wurde leicht verletzt, hatte aber sehr starke Schmerzen. Mit einem Rettungswagen wurde er in das St. Vincenz Hospital zur ambulanten Behandlung gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Unfallflucht machen? Wer hat den schwarzen Mercedes beobachtet oder kann Hinweise auf den Fahrer geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Rheda-Wiedenbrück unter der Telefonnummer 05242 4100-0 entgegen.

