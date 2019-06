POL-GT: Brand in Tischlerei - Späne glimmen

Polizei Gütersloh

Rietberg (HL) - Am Samstag, 15.06.2019 kam es gegen 10:00 Uhr im Ortsteil Neuenkirchen zu einem Brand in einer Tischlerei an der Konrad-Adenauer-Straße.

Demnach mussten Kräfte von Feuerwehr und Polizei ausrücken, weil sich im Bereich eines dortigen Spänebunkers zunächst Rauch entwickelt hatte. Es rückten die Löschzüge aus Rietberg und Neuenkirchen aus. Durch die Feuerwehr konnte vor Ort festgestellt werden, dass Holzspäne in einem Bunker durch Funkenflug begonnen hatten zu glimmen, ohne dass aber offene Flammen entstehen konnten.

Durch die umgehend eingeleiteten Löscharbeiten konnte somit größerer Schaden verhindert werden. Es wurden weder Personen verletzt, noch entstand ein Schaden an Maschinen oder Gebäuden. Wohl aber entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich für den Abtransport der Spänemasse.

