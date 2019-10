Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Pedelecfahrer fährt gegen Mülltonne

Bild-Infos

Download

Bünde (ots)

(kup) Am Mittwoch (23.10.), um 14.58 Uhr, fuhr ein 68-jähriger Mann aus Enger auf seinem Pedelec linksseitig auf dem Gehweg an der Werfer Straße in Richtung Bünde. Auf Höhe eines Hauses stand rechts von dem Radfahrer eine Mülltonne am Rand des Bürgersteiges. Diese übersah der Mann und stieß seitlich mit der gefüllten Tonne zusammen. Durch den Aufprall fiel er von seinem Rad auf den Boden. Dabei verletzte er sich leicht. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell