Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - LKW fährt Reiterin an - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(kup) Am Mittwoch (23.10.), um 16.20 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Mann in einem grünen LKW über 3,5 Tonnen auf der Amselstraße in Richtung Senderstraße. Gleichzeitig ritten zwei 48 und 51 Jahre alte Frauen mit Ihren Pferden auf derselben Straße in entgegengesetzter Richtung. Das Fahrzeug, welches einen Anhänger und einen orangefarbenen Bagger mit sich führte, fuhr mittig auf der Straße. Als der Sattelzug die Pferde passierte, erschreckte sich das Tier der 51-Jährigen aus Herford derart, dass es samt der Reiterin zu Boden stürzte. Der Fahrer hielt kurz an, fuhr dann aber vom Unfallort weg, ohne seine Beteiligung am Unfall anzugeben und seinen gesetzmäßigen Verpflichtungen nachzukommen. Er entfernte sich dadurch unerlaubt vom Unfallort. Das Pferd und die Reiterin wurden leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen zu diesem Unfall, die Angaben zum flüchtigen LKW geben können. Hinweise dazu nimmt die Direktion Verkehr unter der Telefonnummer 05221 - 888 0 entgegen.

