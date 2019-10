Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Motorrad

Löhne (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Montag (21.10.), um 21.00 Uhr, und Dienstag, um 7.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Motorrad in der Straße Im Schling. Der 54-jährige Besitzer hatte seine schwarze BMW mit dem klassischen Boxermotor am Abend abgeschlossen geparkt. Als er am nächsten Morgen zurückkehrte, war das 27 Jahre alte Motorrad (Typ 259) verschwunden. Der entstandene Sachschaden wird mit mindestens 1.500 Euro angegeben, der Liebhaber-Wert des fast "Oldtimer" dürfte deutlich darüber liegen. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

