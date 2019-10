Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Fahrer verliert Kontrolle über seinen PKW

Rödinghausen (ots)

(kup) Am Dienstag (22.10.), um 11.05 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Mann aus Melle mit seinem PKW auf der Oberbauerschafter Straße in Richtung Hüllhorst. Im Verlauf einer Linkskurve überholte der Fahrer eines grauen Ford Focus einen vor ihm fahrenden 53-Jährigen aus Bünde. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers wahr. Ein Atemtest verlief deutlich positiv, sodass ein Richter die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt anordnete. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher. Das nicht mehr fahrbereite Auto schleppte ein Unternehmen ab. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 3.000 Euro.

