Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruch - Unbekannte brechen in landwirtschaftliches Gebäude ein

Spenge (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Sonntag (20.10.), um 18.00 Uhr, und Montag, um 8.45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus an der Neuenkirchener Straße ein. Um in das Innere des Gebäudes zu gelangen, zerstörten sie das Türschloss. Dort angekommen, versuchten sie über die Deele in das Wohnhaus zu gelangen, was misslang. Der genaue Schaden wird durch die Bewohner des Hauses noch zusammengetragen. Hinweise zu der Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell