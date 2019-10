Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Eingelagerte Werkzeuge nach Aufbruch entwendet

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Freitag (18.10.), um 13.15 Uhr, und Montag, um 6.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter auf ein großes Werksgelände an der Herforder Straße/Goebenstraße ein. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem eingezäunten Gelände. Dort angekommen, zerstörten sie die Vorhängeschlösser von mehreren Baucontainern. Aus dem Innern der Container entwendeten die Täter diverse Werkzeuge der Marke Würth. Es handelt sich um Bohrmaschinen, Sägen und andere elektronische Gerätschaften. Zur Diebstahlssicherung hat die besitzende Firma alle ihre Werkzeuge mit einem Brandstempel versehen. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell