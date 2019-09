Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versammlungen in der Einbecker Innenstadt verlaufen friedlich

Northeim

Einbeck - Samstag, 14. September 2019 EINBECK (fal) - Am Samstag fanden ab ca. 13.00 Uhr in der Einbecker Innenstadt zwei angemeldete Versammlungen statt, die ohne Zwischenfälle verlaufen sind. Polizeiliches Einschreiten beschränkte sich auf Absperrmaßnahmen entlang der Aufzugsstrecken.

Insgesamt 28 Teilnehmer aus dem rechten Spektrum begaben sich ab 14.00 Uhr auf eine 2,1 km lange Aufzugstrecke durch die Einbecker Altstadt. Während des Aufzuges fanden stationäre Kundgebungen statt.

Unter dem Motto "Einbeck ist bunt" begann rund eine Stunde früher eine Gegenveranstaltung. In der Spitze nahmen etwa 1.100 Bürgerinnen und Bürger daran teil. Unter ihnen aber auch ca. 100 Personen aus der linken Szene.

Aufgabe der Polizei war es einen störungsfreien Verlauf beider Veranstaltungen zu gewährleisten. Aufgrund der Weitläufigkeit der Demonstrationsstrecken waren mehrere Hundertschaften im Einsatz.

Gesamteinsatzleiter Niklas Fuchs zeigte sich am Nachmittag mit dem Einsatzverlauf zufrieden. "Unser taktisches Konzept ist aufgegangen. Beide Veranstaltungen sind friedlich verlaufen. Es wurde niemand verletzt und wir mussten keine Ermittlungsverfahren einleiten", so der Polizeioberrat in seinem Fazit.

