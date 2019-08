Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wohnhausbrand in Bullay

Zell (ots)

Am 19.08.2019 kam es gegen 22:45 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Bullay. Dabei brach beim Kochen ein Feuer in der Küche des Gebäudes aus. Alle Bewohner konnte sich rechtzeitig aus dem Gebäude begeben. Eine Person wurde durch den Brand leicht verletzt. Die Feuerwehren aus Zell, Alf und Bullay, der Rettungsdienst und die Polizei rückten zum Einsatz aus. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. An dem Gebäude entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell



Telefon: 06542-9867-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell