Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 19.08.2019

Wittlich (ots)

Ereignis: Diebe entwenden Holzfigur

Ort: Uersfeld, Rastplatz "Klein Amerika"

Zeit: 18.08.2019 08.00 Uhr bis 19.08.2019, 18.15 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten eine aus Eichenholz hergestellte Indianerfigur. Diese stand auf einem Rastplatz, der sich in einem Waldstück, nahe den Ortschaften Uersfeld und Gunderath, befindet. Vermutlich wurde der Gegenstand, der ungefähr zweihundert Kilogramm wiegt, mit Hilfe eines Fahrzeuges abtransportiert. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Daun, 06592-96260

Ereignis: Unfallverursacher flüchtet, Polizei sucht Zeugen

Ort: Daun, Wirichstraße, Parkplatz Kirche

Zeit: 18.08.2019, 20.05 Uhr . Eine Autofahrerin wollte mit ihrem PKW den Parkplatz an der Kirche in der Wirichstraße verlassen. Der Fahrer eines vor ihr rückwärts ausparkenden PKW touchierte das Fahrzeug der Frau am vorderen linken Kotflügel. Der junge Fahrer dieses PKW entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfallhergang beobachteten, wenden sich bitte an die Polizei Daun, 06592-96260

Ereignis: Klärung mehrerer Straftaten

Ort: Gerolstein

Zeit: zwischen dem 10.07.19 und dem 23.07.19

Zwischen dem 10.07.19 und dem 23.07.19 ereigneten sich in Gerolstein mehrere Straftaten, welche jetzt durch die Polizei geklärt werden konnten. Zunächst kam es am 10.07.19 auf dem Weg an der Kyll, zwischen Gerolstein und Lissingen, zu einem Raub, bei welchem Geld und ein Handy entwendet wurden. Am 13.07.19 kam es an der gleichen Örtlichkeit zu einer Körperverletzung bei einem jungen Mann. Einige Tage später, am 22.07. und 23.07.19, ereigneten sich zwei weitere Straftaten. Zunächst wurde in der Nacht vom 22.07. auf den 23.07.19 in einen Imbiss in der Sarresdorfer Straße eingebrochen. Es wurde Bargeld und ein Fahrrad gestohlen. Etwas später wurde in einem Imbiss im Kasselburger Weg Geld gestohlen.

Auf Grund der Ermittlungen der Polizeiwache Gerolstein gelang es, die Taten aufzuklären. Beteiligt waren in unterschiedlicher Besetzung mehrere junge Männer aus dem Gerolsteiner Raum.

