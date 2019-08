Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Säubrennerkirmes

Wittlich (ots)

Der Kirmessonntag verlief aus polizeilicher Sicht ruhig. Wegen teilweise regnerischem Wetter herrschte mäßiges Besucheraufkommen.

Nachmittags wurde nachträglich eine Strafanzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. Zwei leicht verletzte Geschädigte erschienen nacheinander auf der Wache der Polizei. Ihren Angaben zufolge kam es am Sonntagmorgen, 18.08.2019, zwischen 04.30 und 05.00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am ZOB. Zwei Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter Tel. 06571/926-0 erbeten.

Im Verlaufe des Tages wurden mehrere Fund-/Verlustanzeigen aufgenommen. Sämtliche Verlierer der abgegebenen Fundsachen konnten ermittelt und verständigt werden.

Polizeiinspektion Wittlich

Thomas Neumann, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell