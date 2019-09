Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kreiensen - Widerstand und Pöbeleien

Bad Gandersheim (ots)

Kreiensen - Am Donnerstag, 12.09.2019, kurz nach 19.00 uhr wurde der Gandersheimer Polizei ein Mann gemeldet, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Am Plan Passanten anpöbelte und mit Glasflaschen um sich warf. Die eingesetzte Streife traf auf einen 33-jährigen Greener, der aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums nicht mehr Herr seiner Sinne war. Aufforderungen sein Tun zu unterlassen ignorierte er, auch dem ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach. Der 33-jährige musste die Nacht im Polizeigewahrsam Northeim verbringen und sich diverser Straftataen wie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und versuchter Körperverletzung verantworten.

