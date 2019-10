Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Radfahrer im Kreisel angefahren

Löhne (ots)

(kup) Am Montag (21.10.), um 15.00 Uhr, fuhr ein 32-jähriger Mann aus Löhne mit seinem PKW über die Bünder Straße in den Kreisel an der Schützenbrücke ein. Gleichzeitig fuhr ein 33-jähriger Mann aus Löhne auf derselben Straße im Kreisel. An der Ausfahrt Schützenstraße bog der Fahrer eines 3er BMW nach rechts ab. Dabei verursachte er einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Dieser verlor das Gleichgewicht und stürzte auf die Straße. Dabei verletzte er sich leicht. Der Fahrradhelm des Manns brach beim Aufprall an der Rückseite und verhinderte somit schwere Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell