POL-PPRP: Fahrraddieb gefasst - Besitzer gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 03.07.2019 gegen 02:25 Uhr wurde ein 29-Jähriger im Rahmen einer Streife von Polizeibeamten in der Bahnhofstraße kontrolliert. Der 29-Jährige führte ein relativ neuwertiges Fahrrad mit sich. Auf Nachfrage gab er an, dass er einen Bolzenschneider in der Tasche habe. Daraufhin durchsuchten die Polizeibeamten den Mann und fanden neben dem Bolzenschneider auch ein durchgeschnittenes Spiralschloss bei ihm. Daraufhin gab der 29-Jährige zu, dass er das Fahrrad im Hemshof kurz zuvor gestohlen habe. Nun sucht die Polizei den Besitzer des Fahrrads. Es handelt sich um ein BTWIN Trekkingrad. Es wurde sichergestellt und der rechtmäßige Besitzer kann es bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen abholen.

