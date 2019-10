Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallbeteiligter vom Unfall in Eichenzell am 30.09.19 nun verstorben

Fulda (ots)

Der 26-jährige aus Wächtersbach stammende Fußgänger/Rollerfahrer, der am 30.09.2019 um 03.25 Uhr in Eichenzell, Höhe Rhönhof / Anschlussstelle A 66 in einen Unfall mit einem LKW verwickelt wurde, ist am gestrigen Tag, 04.10.19, aufgrund seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus verstorben. Seine ebenfalls bei dem Unfall schwerstverletzte 18-jährige Begleiterin befindet sich derzeit noch im Krankenhaus. Ihr Zustand ist mittlerweile stabil.

