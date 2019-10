Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Fulda (ots)

Am 04.10.2019 gegen 09:50 Uhr kam es in der Straße Rathausberg in Hünfeld zu einem Verkehrsunfall mit geringem Sachschaden. Eine 30-jährige Hünfelderin wollte mit ihrem Audi auf dem leichten Gefällstück am linken Fahrbahnrand rückwärts einparken. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem hinter ihr wartenden Mercedes eines 89-jährigen Mannes aus Burghaun. Zum Unfallhergang existieren derzeit nur widersprüchliche Angaben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06652-96580 an die Polizeistation Hünfeld zu wenden.

