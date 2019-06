Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen

Geldbeuteldiebstahl aus Pkw (54-2606)

Dudenhofen (ots)

26.06.2019, 14:45 - 15:45 Uhr

Unbekannte Täter schlugen die Fahrerscheibe an einem für ca. eine Stunde auf dem Friedhofsparkplatz Dudenhofen abgestellten Ford ein und entwendeten den auf der Rückbank liegenden Geldbeutel. In diesem befanden sich mehrere Ausweisdokumente und Geldkarten der Geschädigten sowie Bargeld in geringer 3-stelliger Höhe. Derzeit liegen keinerlei Täterhinweise vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, Wertgegenstände auch bei kurzfristiger Abwesenheit niemals sichtbar im Fahrzeuginnenraum zurückzulassen.

