Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin (43-2606)

Speyer (ots)

26.06. 2019, 11:15 Uhr

Ein Pkw, der die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt befuhr, übersah beim Abbiegen in die Siegbertstraße eine 42jährige Radfahrerin, welche zu gleicher Zeit auf dem parallel zur Bahnhofstraße verlaufenden Radweg in entgegengesetzte Richtung unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es dann zur Kollision der Radfahrerin mit der Motorhaube des Pkw. Die Radfahrerin kam hierbei zu Fall und verletzte sich leicht.

