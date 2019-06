Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer

Raub am Jugendcafe Woogbach (63-2506)

Speyer (ots)

25.06.2019, 18:55 Uhr

Ein 18jähriger Speyerer teilte der Polizei heute telefonisch mit, dass er gerade von einem flüchtig Bekannten, einem 22jährigen Haßlocher, am Jugendcafe Woogbach ausgeraubt wurde. Er sei dort vom Täter mehrfach mit dem Knie ins Gesicht geschlagen worden. Anschließend habe dieser ihm die Umhängetasche mit zwei Handys und Geldbeutel mit 100EUR Bargeld weggerissen und sei zu Fuß in Richtung Bahnhof Speyer geflüchtet. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach dem Beschuldigten verlief negativ. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal ordnete auf Antrag der Polizei die Wohnungsdurchsuchung an der Anschrift des Beschuldigten in Haßloch im Hinblick auf das Auffinden des Diebesgutes an. Die Wohnungsdurchsuchung verlief jedoch ohne Erfolg. Weder das Diebesgut noch der Beschuldigte befanden sich vor Ort. Der Mitbewohner des Beschuldigten, der bei der Durchsuchung anwesend war, gab an, dass er den Beschuldigten bereits vor Tagen nach einem Streit der Wohnung verwiesen habe und seinen derzeitigen Aufenthalt nicht kenne.

