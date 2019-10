Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Verkehr - Polizei untersagt Radfahrer die Weiterfahrt

Enger (ots)

(kup) Am Dienstagnachmittag (22.10.) hielten Polizeibeamte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen Radfahrer auf der Friedrichsstraße an. Der 48-Jährige fiel den Beamten auf, weil er mit seinem Rad mitten auf der Fahrbahn fuhr. Während der Kontrolle nahmen die Polizisten in der Atemluft des Radlers Alkoholgeruch wahr. Ein Atemtest verlief deutlich positiv, sodass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und in einem Krankenhaus durchgeführt wurde. Dem Beschuldigten wurde das Fahren bis zur Ausnüchterung untersagt. Der Mann aus Enger muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass ein solches Verhalten Auswirkungen auf die Fahrerlaubnis als Kraftfahrer haben kann. Nicht selten kommt es in ähnlichen Fällen zu Fahrverboten.

