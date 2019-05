Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Sachbeschädigungen in Haste

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Montag waren Randalierer im Stadtteil Haste unterwegs. Die Polizei nahm mehrere Anzeigen wegen Sachbeschädigung auf. Die Tatorte im Einzelnen: Gegen 2 Uhr wurde im Östringer Weg/ Höhe Rostocker Straße mit einem Gullideckel die Scheibe einer Bushaltestelle eingeworfen. Gegen 2.10 Uhr, gegen 2.30 Uhr und 3.30 Uhr suchten zwei junge Männer (mit Fahrrädern) die Polizei-Dienststelle am Eberleplatz auf und warfen Scheiben ein. Weiterhin wurde ein Optikergeschäft in der Bramstraße verunreinigt. Die Polizei Osnabrück bittet um Hinweise zu diesen Taten unter der Telefonnummer 0541 327 2115 oder 0541 681771.

