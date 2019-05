Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche: Unfallflucht im Weeser Damm

Neuenkirchen (ots)

Am Dienstagmorgen ist es im Weeser Damm zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unweit der Konrad-Adenauer-Straße am Fahrbahnrand geparkter weinroter Ford Fiesta ist vermutlich im Vorbeifahren von einem unbekannten Fahrzeug touchiert und beschädigt worden. Der Verursacher ist danach einfach weitergefahren und hat sich nicht um den entstandenen Schaden gekümmert. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Neuenkirchen unter der Telefonnummer 05465-322 entgegen.

