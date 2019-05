Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Auto beim Ausparken beschädigt - Verursacherin meldet sich

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen meldete sich eine Frau bei der Polizei, die mitteilte, dass sie gegen 07.20 Uhr am Dienstagmorgen in der Werderstraße, Höhe Hausnr. 1, beim Ausparken einen dunklen Pkw beschädigt habe. Als sie später gemeinsam mit der Polizei den Unfallort am Westerberg aufsuchte, war das beschädigte Auto, evtl. ein schwarzer oder dunkelgrüner Landrover, nicht mehr am Unfallort. Die Beamten bitten den Fahrer des dunklen unfallbeschädigten Fahrzeugs, sich unter 0541 327 2315 zu melden. Unfallverursacher war ein weißer Nissan Micra.

