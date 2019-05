Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche-Engter: Diebstahl einer Zufahrtspforte

Bramsche (ots)

Unbekannte haben am Montagnachmittag die hölzerne Zufahrtspforte eines Grundstückes der Möserstraße gestohlen. Die Pforte bestand aus vier Zaunelementen und war 4,70 Meter breit sowie 70 Zentimeter hoch. Mit dem Diebstahl könnten drei unbekannte Männer in Verbindung stehen, die gegen 16.35 Uhr als Insassen eines weißen Lieferwagens auf dem Grundstück gesehen wurden. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche. Telefon: 05461/915300.

