Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Einbruch auf Grünabfallplatz

Bramsche (ots)

Der Container auf dem Grünabfallplatz in der Straße Zu den Lohwiesen war in der Nacht zu Dienstag Ziel eines Einbrechers. Der Täter schob die Jalousie des als Büro genutzen Containers hoch, zerstörte die Fensterscheibe und stieg in das Objekt ein. Da sich in dem Container keine Wertgegenständen befanden, ging der Einbrecher leer aus. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter der Telefonnummer 05461/915300.

