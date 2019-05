Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch

Osnabrück (ots)

In der Innenstadt, in der Redlingerstraße, drangen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag in ein Cafe´ ein. Die Täter gelangten durch den Keller in das im Erdgeschoß eines Wohn- und Geschäftshaus liegende Cafe´ und stahlen aus dem Ladenlokal Bargeld. Hinweise zu diesem Einbruch nimmt die Polizei unter 0541 327 2215 oder 0541 327 3203 entgegen.

