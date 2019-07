Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57587 Birken-Honigsessen, Eisenhardtstr. 23 (ots)

In der Zeit von Di., 02.07.2019, 17:00 Uhr bis Do., 04.07.2019, 11:30 Uhr, parkte eine 42-jährige Fahrzeugführerin ihren Pkw Daimler-Benz, vor dem Anwesen "Eisenhardtstr. 23", so dass ein Teil des Fahrzeughecks in die Fahrbahn hineinragte. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren das Fahrzeugheck des Daimlers, wobei ca. 4000,-EUR Sachschaden entstand. Der Verursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile aufgefunden, die auf ein Wohnmobil oder einen Wohnanhänger als Verursacherfahrzeug hindeuten. Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Wissen erbeten.

