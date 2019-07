Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Altenkirchen vom 05.07.2019 Einbruchsdiebstahl

Hamm(Sieg) (ots)

Unbekannte Täter rammten am 04.07.2019 gegen 03.00 Uhr mit einem PKW, Peugeot Kleinwagen die Eingangstüre eines Getränkemarktes in Hamm, Lindenallee ein und entwendeten Bargeld und Zigaretten in unbekannter Höhe. Das Fahrzeug wurde inzwischen aufgefunden und sichergestellt. Die Sachschadenshöhe beträgt ca. 5000,-EUR.

