Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Weststr. 2 (ots)

Am Do., 04.07.2019, gegen 12:00 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Fahrzeugführer mit dem Sattelzug die Weststraße aus Richtung der Straße Im Kreuztal kommend in Richtung der B 62. In Höhe des Anwesens Weststraße 2 fuhr er äußerts rechts bis in den Bereich des dort verlaufenden Gehwegs, um ein Passieren eines weiteren Fahrzeuges im Gegenverkehr zu ermöglichen. Hierbei übersah er die geöffnete Heckklappe eines VW Busses, welche teilweise in den Gehweg ragte. Der 58-jährige Fahrzeugbenutzer war dabei, den VW Bus zu entladen. Es kam zur Kollision zw. Heckklappe und dem rechtem Außenspiegel des Sattelzuges, wobei ca. 3700,-EUR Sachschaden entstand.

