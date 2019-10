Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal /Rhein Neckar Kreis: Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen - 1 Verletzte

Angelbachtal (ots)

Am Samstagmittag, gegen 11.20 Uhr, befuhr eine 55-jährige Opel Fahrerin die B 39 von Angelbachtal her kommend in Richtung Mühlhausen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor die Opel-Lenkerin in einem Kurvenbereich, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In Folge dessen kam sie von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf der Seite im Feld liegen. Die Unfallverursacherin konnte selbständig ihr Fahrzeug verlassen. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Opel entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 8000 - 10 000,- Euro. Da dieser nicht mehr fahrbereit war musste er abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

