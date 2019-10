Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchsdiebstahl - Tag des Einbruchschutzes - Veranstaltungshinweise für 27.10.2019 - bitte kreisweit veröffentlichen

Herford, Hiddenhausen, Bünde, Löhne, Kirchlengern, Enger, Spenge, Rödinghausen, Vlotho (ots)

(um) Die Polizei Herford hat am diesjährigen Präventionstag zum Einbruchschutz eine Veranstaltungsreihe aufgelegt. In der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr können Interessierte sich im Dienstgebäude an der Elverdisser Straße zum Thema Haussicherung beraten lassen. Die Ausstellungsräume ermöglichen den technischen Fachberatern eine individuelle Beratung der Bürger zu denen es keiner Anmeldung bedarf. Um 14:00 Uhr wird einen sehr interessanten Vortrag der Kriminalbeamten zum Thema Einbruchschutz angeboten, um für den Schutz der Häuser und Wohnungen zu sensibilisieren. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.k-einbruch.de

